В Башкирии следователя обвиняют в получении взятки

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-25T08:06:04+03:00

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27-летний бывшего следователя из Стерлитамака обвиняют в получении взятки.

История произошла в октябре 2018 года. В производстве молодого сотрудника находилось дело о невыплате заработной платы. За 50 тысяч рублей он предложил подозреваемому остаться под подпиской о невыезде, вместо того, чтобы отправиться под стражу. Тот согласился, но вскоре обратился к коллегам следователя. В итоге следователя задержали при получении части взятки.

По факту получения денежного «вознаграждения» стражи порядка возбудили уголовное дело. Вскоре следователя уволили из органов. Свою вину он признал.