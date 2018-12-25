2018-12-25T08:06:04+03:00
Происшествия

В Башкирии следователя обвиняют в получении взятки

Молодой мужчина свою вину признал
Рустем АХУНОВ
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Следователя из Башкирии подозревают в получении взяткиСледователя из Башкирии подозревают в получении взятки
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27-летний бывшего следователя из Стерлитамака обвиняют в получении взятки.

История произошла в октябре 2018 года. В производстве молодого сотрудника находилось дело о невыплате заработной платы. За 50 тысяч рублей он предложил подозреваемому остаться под подпиской о невыезде, вместо того, чтобы отправиться под стражу. Тот согласился, но вскоре обратился к коллегам следователя. В итоге следователя задержали при получении части взятки.

По факту получения денежного «вознаграждения» стражи порядка возбудили уголовное дело. Вскоре следователя уволили из органов. Свою вину он признал.

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