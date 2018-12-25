2018-12-25T06:52:21+03:00
Общество

Пришел весь в соплях: Радий Хабиров вспомнил бывшего главу Баймакского района

Врио главы Башкирии разоткровенничался на оперативном совещании
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Радий Хабиров вспомнил обманувшего его чиновникаРадий Хабиров вспомнил обманувшего его чиновника
Изменить размер текста:

Радий Хабиров припомнил чиновника, пришедшего к нему на ковер «в соплях».

Напомним, что сегодня Радий Хабиров устроил разнос министру экологии Башкирии, который не смог навести порядок в сфере добычи натурального камня в Баймакском районе.

Во время своей пламенной речи он вспомнил бывшего главу району. Тогда он своим личным указом приостановил выдачу новых лицензий на добычу ископаемых.

- Через неделю он (Ильшат Ситдиков – прим.ред) пришел ко мне весь в соплях. Сотни людей, говорит, у них без работы остались. Ввел меня в заблуждение – 50 человек там на карьер не вышли, - отметил Хабиров.

Сейчас обязанности главы Баймакского района исполняет Фанис Аминев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии следователя обвиняют в получении взятки
В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела двух маленьких детей
Стало известно, кто возглавил телеканал «Вся Уфа»
В Башкирии лишенный прав водитель «Нексии» насмерть сбил ребенка
В Уфе бесследно пропал 31-летний Алексей Решетников
В Башкирии в подвале жилого дома вспыхнул газ, есть пострадавший
В Башкирии молодая жена зарезала супруга спустя месяц после свадьбы
Хоккеисты «Салавата Юлаева» после проигранного матча устроили драку в раздевалке
«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в овертайме
В Башкирии с нового года перестанут платить 300 тысяч рублей за первенца
В Уфе выбрали лучших зимних дрифтеров
В Уфе появится памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле
Глава Минздрава Башкирии прокомментировал гибель двухлетнего ребенка в Сибае
В Стерлитамаке в пожаре пострадала мама с грудным ребенком
В Уфе 400 Дедов Морозов выйдут на парад
В Башкирии после отказа в госпитализации умер двухлетний ребенок
Жительница Уфы лишилась руки на работе
Стало известно, когда чаще всего рождаются дети в Башкирии
Кто подарил золотую статуэтку Элвину Грею?
«Дом.ru» и канал «Детский» приглашают уфимцев на новогоднюю елку
Мэрия Уфы отправила 200 тысяч рублей не тому получателю
В Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов
Радий Хабиров назначил главу госкомитета по строительству
Где заказать праздничные блюда?
В управлении ГИБДД МВД по Башкирии обнаружили тело полицейского