Пришел весь в соплях: Радий Хабиров вспомнил бывшего главу Баймакского района
Радий Хабиров припомнил чиновника, пришедшего к нему на ковер «в соплях».
Напомним, что сегодня Радий Хабиров устроил разнос министру экологии Башкирии, который не смог навести порядок в сфере добычи натурального камня в Баймакском районе.
Во время своей пламенной речи он вспомнил бывшего главу району. Тогда он своим личным указом приостановил выдачу новых лицензий на добычу ископаемых.
- Через неделю он (Ильшат Ситдиков – прим.ред) пришел ко мне весь в соплях. Сотни людей, говорит, у них без работы остались. Ввел меня в заблуждение – 50 человек там на карьер не вышли, - отметил Хабиров.
Сейчас обязанности главы Баймакского района исполняет Фанис Аминев.