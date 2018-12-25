Пришел весь в соплях: Радий Хабиров вспомнил бывшего главу Баймакского района

СЕГОДНЯ 06:52 2018-12-25T06:52:21+03:00

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Радий Хабиров припомнил чиновника, пришедшего к нему на ковер «в соплях».

Напомним, что сегодня Радий Хабиров устроил разнос министру экологии Башкирии, который не смог навести порядок в сфере добычи натурального камня в Баймакском районе.

Во время своей пламенной речи он вспомнил бывшего главу району. Тогда он своим личным указом приостановил выдачу новых лицензий на добычу ископаемых.

- Через неделю он (Ильшат Ситдиков – прим.ред) пришел ко мне весь в соплях. Сотни людей, говорит, у них без работы остались. Ввел меня в заблуждение – 50 человек там на карьер не вышли, - отметил Хабиров.

Сейчас обязанности главы Баймакского района исполняет Фанис Аминев.