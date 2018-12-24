Стало известно, когда чаще всего рождаются дети в Башкирии

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-24T14:57:48+03:00

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Чаще всего дети в Башкирии рождаются в августе, сообщает портал «Ufatime» со ссылкой на фонд социального страхования.

Так, за 11 месяцев в республике родилось 40 тысяч детей. Любопытно, что мальчиков появилось на свет больше, чем девочек – 20,5 тысяч против 19,5. Средние рост и вес новорожденных составили 52 сантиметра и 3,3 килограмма соответственно.

Чаще всего дети у жителей Башкирии появляются в августе. В этом месяце 2018 годf родилось 4 тысячи малышей. Если говорить о днях недели, то чаще всего родителей своим появлением на свет малыши радуют по четвергам.