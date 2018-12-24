В Башкирии после отказа в госпитализации умер двухлетний ребенок
22 декабря в Сибае умер двухлетний мальчик. По предварительным данным, ребенок не мог дышать и постоянно кашлял. Точная причина смерти пока неизвестна.
Как рассказали близкие семьи, врачи отказались принять малыша в приемном покое местной больницы и отправили домой. Спустя непродолжительное время он скончался на руках родителей.
Жители зауральского города всерьез обеспокоены происшествием – они считают, что причиной трагедии мог стать смог. Напомним, что в Сибае уже с 13 декабря введен режим повышенной готовности, постоянно осуществляются замеры воздуха на предмет наличия вредных веществ.
Более того, некоторые из местных жителей также жалуются, что их дети в последнее время не очень хорошо себя чувствуют.
- У нашего ребенка тоже кашель непрекращающийся. Возможно, что это ожог легких, токсическая пневмония. Очень много детей болеют, всех отправляют на рентген, - написала местная жительница.
Следственным комитетом России по Башкирии организовано проведение доследственной проверки по факту происшедшего в Сибайской городской больнице. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители погибшего, изучается медицинская документация.