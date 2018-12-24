В Башкирии после отказа в госпитализации умер двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 15:57 2018-12-24T16:03:21+03:00

По предварительным данным, у него была токсическая пневмония

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22 декабря в Сибае умер двухлетний мальчик. По предварительным данным, ребенок не мог дышать и постоянно кашлял. Точная причина смерти пока неизвестна.

Как рассказали близкие семьи, врачи отказались принять малыша в приемном покое местной больницы и отправили домой. Спустя непродолжительное время он скончался на руках родителей.

Жители зауральского города всерьез обеспокоены происшествием – они считают, что причиной трагедии мог стать смог. Напомним, что в Сибае уже с 13 декабря введен режим повышенной готовности, постоянно осуществляются замеры воздуха на предмет наличия вредных веществ.

Более того, некоторые из местных жителей также жалуются, что их дети в последнее время не очень хорошо себя чувствуют.

- У нашего ребенка тоже кашель непрекращающийся. Возможно, что это ожог легких, токсическая пневмония. Очень много детей болеют, всех отправляют на рентген, - написала местная жительница.

Следственным комитетом России по Башкирии организовано проведение доследственной проверки по факту происшедшего в Сибайской городской больнице. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители погибшего, изучается медицинская документация.