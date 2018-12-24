2018-12-24T14:22:22+03:00
Общество

Мэрия Уфы отправила 200 тысяч рублей не тому получателю

Историей заинтересовались в прокуратуре
Рустем АХУНОВ
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Сотрудники уфимской мэрии отправили 200 тысяч рублей на неверный счетСотрудники уфимской мэрии отправили 200 тысяч рублей на неверный счет
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Администрация Уфы отправила 200 тысяч рублей материальной поддержки не тому получателю.

Уфимская прокуратура заинтересовалась фактами нарушений при выплате материальной помощи уфимским предпринимателям. Оказалось, что сотрудники администрации столицы Башкирии несколько раз нарушали правила и сроки субсидирования городских бизнесменов.

Однажды городские чиновники допустили и вовсе весьма серьезную ошибку – отправили 200 тысяч рублей материальной поддержки не тому получателю. К счастью, деньги вскоре вернули в бюджет.

По факту случившихся нарушений сотрудники надзорного ведомства внесли представления. Начальника фонда развития и поддержки малого предпринимательства привлекли к дисциплинарной ответственности.

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