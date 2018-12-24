В Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-24T14:07:01+03:00

Весь транспорт перекрасят в один цвет до конца 2019 года

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Жители Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов государственного перевозчика.

Напомним, что ранее власти республики на своем сайте запустили голосование, участники которого выбирали единый дизайн для всех автобусов «Башавтотранса».

Сегодня глава госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов рассказал, что жители республики выбрали дизайн, в котором присутствуют цвета башкирского флага. Всего успели проголосовать порядка 40 тысяч человек.

Новый дизайн применят ко всем автобусам государственного перевозчика до конца 2019 года.