2018-12-24T14:07:01+03:00
Общество

В Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов

Весь транспорт перекрасят в один цвет до конца 2019 года
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Жители Башкирии выбрали дизайн для автобусов «Башавтотранса»Жители Башкирии выбрали дизайн для автобусов «Башавтотранса»
Изменить размер текста:

Жители Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов государственного перевозчика.

Напомним, что ранее власти республики на своем сайте запустили голосование, участники которого выбирали единый дизайн для всех автобусов «Башавтотранса».

Сегодня глава госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов рассказал, что жители республики выбрали дизайн, в котором присутствуют цвета башкирского флага. Всего успели проголосовать порядка 40 тысяч человек.

Новый дизайн применят ко всем автобусам государственного перевозчика до конца 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, когда чаще всего рождаются дети в Башкирии
Кто подарил золотую статуэтку Элвину Грею?
«Дом.ru» и канал «Детский» приглашают уфимцев на новогоднюю елку
Мэрия Уфы отправила 200 тысяч рублей не тому получателю
Радий Хабиров назначил главу госкомитета по строительству
Где заказать праздничные блюда?
В управлении ГИБДД МВД по Башкирии обнаружили тело полицейского
Полуголый житель Башкирии бегал вокруг детского сада
Пьяный водитель из Башкирии получил реальный срок
Радий Хабиров назвал самые опасные районы Башкирии
«Салават Юлаев» дома сыграет с «Локомотивом»
В Башкирии девочка оказалась в больнице, надышавшись опасным газом
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Власти Башкирии отчитались о результатах «войны» с нелегальными перевозчиками
Радий Хабиров министру экологии Башкирии: Вы мое поручение не выполнили
Радий Хабиров: Против нас стоят изощренные «товарищи»
Семьи погибших на шахте в Соликамске жителей Башкирии получат поддержку
В Башкирии увеличилось количество преступлений
Тела погибших рабочих из Башкирии подняли из шахты в Соликамске
В Башкирии 32-летний мужчина протаранил опору железнодорожного моста
Житель Башкирии погиб под колесами ВАЗ-2114
В Уфе разыскивают 17-летнего Кирилла Черватюк с татуировкой «Горы по колено»
Жители Башкирии собирают помощь молодой маме, потерявшей все в пожаре
21-летнего пропавшего уфимца нашли в больнице
Мэр Уфы выразил соболезнования семьям рабочих, погибших в соликамской шахте
В Уфе открыли для прогулок «Арт-Квадрат»
В Башкирии парень украл два катка с помощью саней