Радий Хабиров назначил главу госкомитета по строительству

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-24T13:27:36+03:00

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Радий Хабиров назначил Марата Ахмадуллина врио главы госкомитета Башкирии по строительству.

Напомним, что с июля 2018 года пост главного строителя республики занимал Григорий Невоструев. Чиновник подвергся резкой критике Хабирова прямо на первом его оперативном совещании. Новый глава республики упрекал Невоструева за провалы сроков строительства социальных объектов.

Сегодня стало известно, что его на посту главы строительного ведомства сменил 54-летний Марат Ахмадуллин. Новый чиновник начинал свою карьеру в 1986 году простым прорабом. Последние девять лет Ахмадуллин руководил строительным трестом «Башгражданстрой».