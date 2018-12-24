В управлении ГИБДД МВД по Башкирии обнаружили тело полицейского
В МВД Башкирии начали проверку
Фото: архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В здании МРЭО ГИБДД по Башкирии, что находится на проспекте Октября в Уфе, обнаружили тело сотрудника автоинспекции.
Инцидент произошел сегодня, 24 декабря. Отметим, что в понедельник здание не работает.
«Комсомольская Правда - Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии.
- Сегодня в Уфе было найдено тело сотрудника управления ГИБДД по Республике Башкортостан. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в силовом ведомстве.
Причины и обстоятельства происшествия остаются неизвестными.