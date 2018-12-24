Полуголый житель Башкирии бегал вокруг детского сада

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-24T12:20:16+03:00

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В Октябрьском стражи порядка задержали полуголого мужчину в женской куртке, бегавшего вокруг детского садика.

Известно, что тревожную кнопку нажали сотрудники охраняемого детского сада. Они сообщили прибывшим на место оперативникам Росгвардии, что по территории дошкольного учреждения бегает крайне подозрительный мужчина. Стражам порядка удалось задержать неадекватного человека. Из одежды на 28-летнем гражданине были только трусы, футболка и женская куртка.

Оказалось, что чужую верхнюю одежду он украл с балкона дома, расположенного неподалеку от садика. Задержанный так и не смог объяснить росгвардейцам свое необычное поведение. Незнакомца передали полиции. По факту кражи куртки возбудили уголовное дело.