Пьяный водитель из Башкирии получил реальный срок

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-24T11:46:51+03:00

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33-летнего водителя из Башкирии получил реальный тюремный срок за езду в пьяном виде.

В прокуратуре республики сообщили, что задержали нетрезвого водителя еще в мае 2018 года. При проверке документов выяснилось, что ранее мужчина уже имел судимость за езду в пьяном виде. По всей видимости, наказание никак не вразумило нарушителя.

Вскоре суд приговорил его к 10 месяцам заключения условно. После этого прокуратура обжаловала решение судьи – приговор показался надзорному ведомству слишком мягким. В итоге условные 10 месяцев превратились для мужчины в настоящее тюремное заключения на такой же срок в колонии-поселении.