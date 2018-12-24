2018-12-24T11:46:51+03:00
Происшествия

Пьяный водитель из Башкирии получил реальный срок

Мужчину осудили на 10 месяцев заключения
Рустем АХУНОВ
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33-летнего водителя из Башкирии получил реальный тюремный срок за езду в пьяном виде.

В прокуратуре республики сообщили, что задержали нетрезвого водителя еще в мае 2018 года. При проверке документов выяснилось, что ранее мужчина уже имел судимость за езду в пьяном виде. По всей видимости, наказание никак не вразумило нарушителя.

Вскоре суд приговорил его к 10 месяцам заключения условно. После этого прокуратура обжаловала решение судьи – приговор показался надзорному ведомству слишком мягким. В итоге условные 10 месяцев превратились для мужчины в настоящее тюремное заключения на такой же срок в колонии-поселении.

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