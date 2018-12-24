2018-12-24T11:25:17+03:00
Общество

Радий Хабиров назвал самые опасные районы Башкирии

Врио главы республики рассказал, как будет решать проблему
Рустем АХУНОВ
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Стали известны районы Башкирии, в которых чаще всего происходят преступленияСтали известны районы Башкирии, в которых чаще всего происходят преступления
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Сегодня Радий Хабиров озвучил список самых опасных районов Башкирии.

По данным правительства, общее количество преступлений, совершенных на территории республики, уменьшилось. Однако в некоторых районах количество преступлений, наоборот, возросло. Среди лидеров «нехорошего» рейтинга оказались Баймакский, Белокатайский, Нуримановский районы Башкирии, Межгорье и Инорс (один из спальных районов Уфы – прим.ред)

По словам Хабирова, зачастую преступления происходит в одном и том же месте.

- Там, где темно, лес или нет взаимодействия с властями. Надо сделать так, чтобы люди спокойно гуляли по улицам, паркам, могли спокойной зайти в подъезд. Нужно, наконец, вкрутить лампочки! – заявил врио главы Башкирии.

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