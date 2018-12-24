«Салават Юлаев» дома сыграет с «Локомотивом»

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-24T10:56:16+03:00

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Сегодня «Салават Юлаев» на своем льду сыграет с ярославским «Локомотивом».

Эта игра станет второй в «новогодней» серии уфимских хоккеистов из четырех матчей. На этот раз подопечным Николая Цулыгина предстоит сыграть с командой, занимающей четвертое место в конференции «Запад» чемпионата КХЛ. Начало матча – в 19 часов по Уфе.

Напомним, что в минувшую субботу уфимские спортсмены буквально выгрызли победу у «Северстали» из Череповца. Тогда же стало известно, что в башкирскую команду переходит череповецкий нападающий Максим Рыбин.

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Уфа-арены» или на сайте клуба.