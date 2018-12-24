В Башкирии девочка оказалась в больнице, надышавшись опасным газом

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-24T10:29:47+03:00

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В Башкирии школьница пострадала после распыления перцового баллончика.

По данным руководителя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в школе села Амзя, что недалеко от Нефтекамска. По неизвестным пока причинам, один из детей распылил в учебном заведении перцовый баллончик. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Одну из девятиклассниц пришлось доставить в больницу.

Напомним, что похожий случай произошел в Уфе в середине декабря. Один из учеников гимназии в микрорайоне Деме также распылил газовый баллончик в учебном заведении. Тогда в больнице оказались девять учеников.