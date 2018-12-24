Власти Башкирии отчитались о результатах «войны» с нелегальными перевозчиками
По словам Радия Хабирова из Уфы пропала значительная часть нелегальных перевозчиков.
Напомним, что в октябре 2018 года новый глава республики объявил «войну» нелегальным перевозчикам. Из-за этого с улиц столицы пропали многие уже привычные горожанам нелегальные маршруты. Логично, что одновременно с этим начались транспортные проблемы – Уфе не хватило автобусов. Власти города и республики начали постепенно решать проблему.
Недавно стало известно, что для единственного государственного перевозчика Башкирии заказали 100 автобусов большой вместимости. Водителей «Пазиков» начали переводить на легальные методы работы.
- Хочу обратиться к сотням перевозчиков – мужчин, которые за рулем «Пазиков» выполняют тяжелую работу. Я уважаю ваш труд, но он должен быть законным. Я не хочу оставить вас без работы. Заходите в нормальные, законные структуры, - объяснил Хабиров.