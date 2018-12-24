Радий Хабиров министру экологии Башкирии: Вы мое поручение не выполнили

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-24T09:04:26+03:00

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Радий Хабиров подверг критике нового министра экологии, за проваленную работу по поимке жуликов, добывающих полезные ресурсы в Баймакском районе.

- Пустяк не можете решить. Мне не надо теорию рассказывать. Скажите, кто не работает, выгоним их сегодня же. Возможно, вам не хватило времени. Но со своей работой вы не справились. Не нужно мне говорить, что вы вносите инициативы на федеральном уровне. Я прекрасно понимаю, сколько времени уходит на эти поправки - года три. Нужно решать вопрос техническими и административными методами. Прошу после Нового года сказать, какие конкретно меры вы предприняли, - обратился Хабиров к министру.

Гневное послание Хабирова описывает ситуацию с добычей природного камня в Баймакском районе республики. Во время своего визита в Зауралье Хабиров увидел большое количество карьеров, на которых работаю нелегальные добытчики ресурсов. Глава республики назвал решение проблемы вызовом для молодого министра.

- Тут нет курса молодого бойца. Если вы оказались на месте - нужно быть серьезным и самостоятельным руководителем.