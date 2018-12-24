Радий Хабиров: Против нас стоят изощренные «товарищи»

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-24T08:52:15+03:00

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Радий Хабиров назвал нелегальных добытчиков полезных ископаемых «изощренными товарищами».

Во время оперативного заседания в правительстве Башкирии Радий Хабиров попросил министра экологии республики рассказать о том, как идет борьба с нелегальными добытчиками общедоступных полезных ископаемых.

Министр отметил, что жулики пользуются хитрыми методами, усложняющими контроль – используют технику без маркировки и используют методы, которые не позволяют изъять у них оборудование.

- Мне нравятся методы, которыми вы собрались бороться с нарушителями. Вы их уже использовали? Против нас стоят довольно изощренные «товарищи», - отметил Хабиров.