Радий Хабиров: Против нас стоят изощренные «товарищи»
Радий Хабиров назвал нелегальных добытчиков полезных ископаемых «изощренными товарищами».
Во время оперативного заседания в правительстве Башкирии Радий Хабиров попросил министра экологии республики рассказать о том, как идет борьба с нелегальными добытчиками общедоступных полезных ископаемых.
Министр отметил, что жулики пользуются хитрыми методами, усложняющими контроль – используют технику без маркировки и используют методы, которые не позволяют изъять у них оборудование.
- Мне нравятся методы, которыми вы собрались бороться с нарушителями. Вы их уже использовали? Против нас стоят довольно изощренные «товарищи», - отметил Хабиров.