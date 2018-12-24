Семьи погибших на шахте в Соликамске жителей Башкирии получат поддержку

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-24T08:39:07+03:00

Родственникам троих рабочих выплатят по семь миллионов рублей

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Семьи погибших в Соликамске рабочих из Башкирии получат по семь миллионов рублей поддержки.

От Башкирии родные погибших рабочих получат по одному миллиону, а каждый иждивенец будет получать выплату в размере среднемесячной заработной платы. Подрядная строительная организация выплатит близким погибших по два миллиона. От владельцев шахты семьи получат по три миллиона. Руководство Пермского края выплатит семье каждого погибшего на шахте по одному миллиону.

В руководстве Башкирии попросили муниципалитеты, в которых проживали погибшие рабочие, взять на себя расходы на перевозку тел и похороны.