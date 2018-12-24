В Башкирии увеличилось количество преступлений

СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-24T08:26:26+03:00

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Врио Башкирии Радий Хабиров заявил, что в Башкирии выросло количество совершенных преступлений.

В руководстве Башкирии поделились неприятной криминальной статистикой за 2017 год. Оказалось, что в республике выросло количество преступлений. Например, в Баймакском районе количество преступлений увеличилось на 12%. В Нуримановском районе количество правонарушений выросло на 13,5%. Лидером в «преступном» рейтинге стал Белокатайский район – здесь количество правонарушений за год выросло на целых 17%.

В Стерлитамакском районе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 63%.

- Такие цифры должны смущать вас, - обратился к коллегам Хабиров.