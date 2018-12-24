2018-12-24T07:42:38+03:00
Происшествия

Тела погибших рабочих из Башкирии подняли из шахты в Соликамске

На месте работают спасатели
Рустем АХУНОВ
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Тела рабочих из Башкирии подняли на поверхность шахты в СоликамскеТела рабочих из Башкирии подняли на поверхность шахты в Соликамске
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Спасатели подняли на поверхность тела троих рабочих из Башкирии, погибших в Соликамске.

По данным «КП-Пермь», операция по подъему тел погибших рабочих в шахте Соликамске завершена. Всего на поверхность подняли девять погибших рабочих компании УС-30.

Известно, что операция проводилась в самых сложных условиях – сперва спасателям пришлось пробираться через жар и дым, а после откачивать грунтовые воды. К несчастью, никто из группы рабочих, которых не удалось вывести с самого начала, выжить не смог.

Сейчас следователи обследуют место происшествия. Фирма, которая проводила работы в шахте, зарегистрирована на территории Башкирии.

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