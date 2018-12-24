2018-12-24T07:27:15+03:00
Происшествия

В Башкирии 32-летний мужчина протаранил опору железнодорожного моста

Его с тяжелыми травмами доставили в больницу
Эльвина АПАРИНА
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Утром 23 декабря в Стерлитамаке на улице Худайбердина 32-летний местный житель за рулем «Мазды» на полном ходу протаранил опору железнодорожного моста. Мужчина получил множество серьезных травм и был доставлен в больницу.

В аварии сейчас разбираются полицейские, им предстоит выяснить, что стало причиной наезда.

- Всего за минувшие сутки произошло шестьавтоаварий, вкоторыхсемьчеловекполучилитравмы, - отметили в ГИБДД.

Водители региона за сутки нарушили ПДД 2000 раз, полицейские задержали 50 нетрезвых водителей.

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