В Башкирии 32-летний мужчина протаранил опору железнодорожного моста
Его с тяжелыми травмами доставили в больницу
.
Изменить размер текста:
Утром 23 декабря в Стерлитамаке на улице Худайбердина 32-летний местный житель за рулем «Мазды» на полном ходу протаранил опору железнодорожного моста. Мужчина получил множество серьезных травм и был доставлен в больницу.
В аварии сейчас разбираются полицейские, им предстоит выяснить, что стало причиной наезда.
- Всего за минувшие сутки произошло шестьавтоаварий, вкоторыхсемьчеловекполучилитравмы, - отметили в ГИБДД.
Водители региона за сутки нарушили ПДД 2000 раз, полицейские задержали 50 нетрезвых водителей.