В Уфе разыскивают 17-летнего Кирилла Черватюк с татуировкой «Горы по колено»

СЕГОДНЯ 06:50 2018-12-24T06:50:50+03:00

Подросток не дает о себе знать уже месяц

Изменить размер текста: A A

Почти месяц в Уфе разыскивают 17-летнего Кирилла Черватюк, который 29 ноября ушел из дома на проспекте Октября и не вернулся.

Обеспокоенные родители сообщили в полицию, но пока поиски не дали никаких результатов.

Приметы Кирилла: на вид 17-18 лет, рост 180-185 с\м, плотный, волосы светло-русые, глаза голубые.

На правой ноге выше колена набита татуировка «Горы по колено».

Был одет в чёрную спортивную куртку, голубые джинсы, синие кроссовки, тёмно-синюю шапку. С собой имеется рюкзак серо-голубого цвета.

Если вы знаете о местонахождении подростка, сообщите в полицию.