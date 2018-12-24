В Уфе разыскивают 17-летнего Кирилла Черватюк с татуировкой «Горы по колено»
Подросток не дает о себе знать уже месяц
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Почти месяц в Уфе разыскивают 17-летнего Кирилла Черватюк, который 29 ноября ушел из дома на проспекте Октября и не вернулся.
Обеспокоенные родители сообщили в полицию, но пока поиски не дали никаких результатов.
Приметы Кирилла: на вид 17-18 лет, рост 180-185 с\м, плотный, волосы светло-русые, глаза голубые.
На правой ноге выше колена набита татуировка «Горы по колено».
Был одет в чёрную спортивную куртку, голубые джинсы, синие кроссовки, тёмно-синюю шапку. С собой имеется рюкзак серо-голубого цвета.
Если вы знаете о местонахождении подростка, сообщите в полицию.