21-летнего пропавшего уфимца нашли в больнице
В Уфе прекращены поиски 21-летнего Эдуарда Баймухаметова, который пропал в микрорайоне в Сипайлово при странных обстоятельствах.
К счастью, молодой человек жив. Его сестра в социальных сетях сообщила, что Эдуарда нашли в 21-ой больнице с переохлаждением. Что произошло той ночью, пока неизвестно.
- Нашелся! Ребята, вы огонь! Обожаю. Волонтёры, вы самые самые! - написала родственница, а также выразила благодарность полицейским.
Напомним, уфимец пропал в пятницу ночью 22 декабря. Обеспокоенные родные обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики уже назначили на сегодняшний день поиски и расклейку объявлений, но, к счастью, пришли хорошие новости.