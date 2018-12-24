2018-12-24T06:58:42+03:00
Общество

21-летнего пропавшего уфимца нашли в больнице

Об этом в соцсетях сообщила сестра
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе прекращены поиски 21-летнего Эдуарда Баймухаметова, который пропал в микрорайоне в Сипайлово при странных обстоятельствах.

К счастью, молодой человек жив. Его сестра в социальных сетях сообщила, что Эдуарда нашли в 21-ой больнице с переохлаждением. Что произошло той ночью, пока неизвестно.

- Нашелся! Ребята, вы огонь! Обожаю. Волонтёры, вы самые самые! - написала родственница, а также выразила благодарность полицейским.

Напомним, уфимец пропал в пятницу ночью 22 декабря. Обеспокоенные родные обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики уже назначили на сегодняшний день поиски и расклейку объявлений, но, к счастью, пришли хорошие новости.

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