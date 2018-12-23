2018-12-23T20:13:34+03:00
Общество

Мэр Уфы выразил соболезнования семьям рабочих, погибших в соликамской шахте

Глава администрации пообещал оказать помощь близким горняков
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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- В эти непростые дни желаю стойкости и душевных сил родственникам и близким погибших, - написал мэр- В эти непростые дни желаю стойкости и душевных сил родственникам и близким погибших, - написал мэрФото: Рустем АХУНОВ
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Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин выразил соболезнования семьям и друзьям рабочих, погибших при пожаре в шахте "Уралкалия". Мэр пожелал близким погибших "стойкости и душевых сил", чтобы пережить эти "непростые дни".

- Со своей стороны и со стороны Администрации Уфы окажем всемерную помощь, - написал он на своей странице в социальной сети Вконтакте.

Напомним, что ЧП произошло накануне в Соликамске. Вспыхнувший под землей огонь отрезал от выхода на поверхность 9 человек. Среди них были двое уфимцев и житель Белорецка. Все рабочие погибли.

Семьи погибших получат материальную помощь - по 3 миллиона рублей каждая. По одному миллиону выделяют власти республики и по два - "Управление строительства №30", которое проводило работы на руднике.

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