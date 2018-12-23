2018-12-23T15:05:32+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 24 декабря

Мороз, но почти без солнца
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Синоптики поведали, какая погода ждет жителей Башкирии в последний рабочий понедельник года. Морозы, увы, отступать не собираются.

В Уфе в первой половине дня будет около -9..-10 градусов, при этом ощущаться они будут на все - 17. Солнышко тоже не порадует, весь день из окна уфимцы смогут наблюдать лишь облака. Ветер обещает быть порывистым, местами до 10 метров в секунду.

Также морозно будет и в Стерлитамаке, где температура воздуха днем составит -8..-9 градусов. Однако здесь будет шанс увидеть солнце, так как облачность прогнозируется переменная.

В Нефтекамске к холодной погоде добавится сильный снег. Синоптики считают, что он повалит во второй половине дня и может доставить неудобства автомобилистам. Термометр же покажет -8..-10 градусов.

А вот в Учалах будет намного морознее. Днем ожидается -22..-27 градусов, которые при ветре будут ощущаться как -30. На северо-востоке республики погода будет чуть подобрее, всего -14..-13 градусов, а днем будет сиять солнце.

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