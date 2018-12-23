В Башкирии парень украл два катка с помощью саней

СЕГОДНЯ 18:47 2018-12-23T18:47:11+03:00

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20-летний житель села Шаран решил заработать на металлоломе. Раздобыть его парень задумал в тракторном парке деревни Загорные Клетья.

Под покровом ночи молодой человек сел на сани, запряженные лошадью, и поехал на дело.

На месте он обнаружил два кольчато-шпоровых катка для уплотнения почвы. Парень разобрал их, погрузил в сани и отвез к себе во двор. Злоумышленник не учел лишь одного: следы полозьев выдали его маршрут с головой. Полиция легко дошла по ним до дома воришки, где нашлись элементы обоих катков.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что части техники вернули владельцу, а на похитителя завели уголовное дело.