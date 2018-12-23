2018-12-23T18:47:11+03:00
Общество

В Башкирии парень украл два катка с помощью саней

Выдали преступника следы полозьев
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

20-летний житель села Шаран решил заработать на металлоломе. Раздобыть его парень задумал в тракторном парке деревни Загорные Клетья.

Под покровом ночи молодой человек сел на сани, запряженные лошадью, и поехал на дело.

На месте он обнаружил два кольчато-шпоровых катка для уплотнения почвы. Парень разобрал их, погрузил в сани и отвез к себе во двор. Злоумышленник не учел лишь одного: следы полозьев выдали его маршрут с головой. Полиция легко дошла по ним до дома воришки, где нашлись элементы обоих катков.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что части техники вернули владельцу, а на похитителя завели уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Уфы выразил соболезнования семьям рабочих, погибших в соликамской шахте
В Уфе открыли для прогулок «Арт-Квадрат»
Уфимка Лиана Самигуллина, ставшая инвалидом по вине врачей, больше никогда не сможет ходить
Ветеринарам Башкирии подарили 80 новых автомобилей
В Башкирии водитель погиб, наехав на дерево
Житель Башкирии угнал машину с семьей в салоне
«Не хочу с вами разговаривать, до свидания»: жителя Башкирии возмутило безразличие врачей к больному
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 24 декабря
Семьи жителей Башкирии, погибших в Соликамске, получат по миллиону рублей
"Залили асфальт": Жителей Башкирии возмутила опасная ледяная горка
На трассе в Башкирии перевернулась фура с фруктами
В Башкирии нашли мужчину, пропавшего во время катания на снегоходах
Стали известны имена троих жителей Башкирии, погибших в шахте Соликамска
Поиски пропавшего в Башкирии марокканца Смаила Бускура завершены
В Башкирии во время катания на снегоходах пропал мужчина
В Башкирии откроют второй частный пансионат для пожилых людей
Жительница Уфы запечатлела красочное свечение в небе над городом
В Уфе кондуктор упала и получила травмы из-за резкого торможения автобуса
Главный тренер «Уфы» получил лицензию категории Pro
В Башкирии парень задушил старушку-процентщицу ради 70 тысяч рублей
В задымленной шахте под Соликамском заблокированы двое уфимцев
Житель Уфы убил подругу за, что та откусила ему язык время секса