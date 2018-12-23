2018-12-23T15:18:48+03:00
Общество

Житель Башкирии угнал машину с семьей в салоне

Мужчину не смутили попутчики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Житель Стерлитамака ехал по городу вместе с семьей на своем автомобиле «Хендай Элантра». На улице Мира мужчина решил остановиться и снять деньги в банкомате. Глушить двигатель он не стал, и зря... Пока водитель отсутствовал, его место поспешил занять неизвестный мужчина. Гражданина не смутило, что на заднем сидении находились женщина и 16-летний подросток. Он нажал на газ и проехал метров десять, пока не врезался в здание. Чудом никто не пострадал.

Спохватившийся владелец иномарки вызвал полицию. Те без труда задержали угонщика - 34-летнего мужчину, который был беспробудно пьян. Ему просто приглянулась машина, вот и решил прокатиться. На него завели дело за угон.

- Задержанный находится под стражей, - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

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