Семьи жителей Башкирии, погибших в Соликамске, получат по миллиону рублей

СЕГОДНЯ 14:18 2018-12-23T14:25:24+03:00

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Семьи троих рабочих из Башкирии, погибших при пожаре в шахте Соликамска, получат по миллиону рублей. Распоряжение о материальной помощи подписал сегодня, 23 декабря, действующий глава республики Радий Хабиров. Деньги выделит казна Башкирии.

"Управление строительства №30", проводившее работы в шахте, пообещало выплатить близким погибших еще по два миллиона рублей и взять на себя расходы, связанные с похоронами.

Напомним, что ЧП на руднике шахты «Уралкалия» произошло вчера, 22 декабря. Вспыхнувший под землей пожар заблокировал на трехсотметровой глубине 9 человек, трое из которых - жители Башкирии. Это 38-летний Антон Абрамов и 57-летний Сергей Томшин из Уфы и 41-летний Сергей Игнатенко из Белорецка.

Сегодня утром стало известно, что все рабочие погибли. У всех них остались дети. К месту трагедии уже выехали их близкие. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть нескольких лиц".

Понедельник, 24 декабря, в Пермском крае объявлен днем траура.