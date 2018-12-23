«Не хочу с вами разговаривать, до свидания»: жителя Башкирии возмутило безразличие врачей к больному

СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-23T15:14:25+03:00

Беседу с одним из медиков мужчина заснял на видео

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Жителя Башкирии возмутило халатное отношением врачей к своим пациентам. Как рассказал в социальных сетях житель Туймазинского района, его знакомого вчера госпитализировали в центральную районную больницу с ожогами.

- Пациент был размещен в коридоре, несмотря на свободные места в палатах, - возмущается близкий пострадавшего.

Мужчина попытался узнать у врача, почему так произошло, и выяснить, оказали ли пациенту какую-либо помощь. Свой разговор с сотрудником больницы он заснял на видео. Судя по записи, медик пытался уклониться от беседы и уйти. В какой-то момент он и вовсе обронил: "Мой человек когда лежит, лечат его хорошо". По мнению автора записи, этим и объясняется безразличие врачей к больному, он просто "не свой".

В итоге, как сообщает создатель ролика, персонал больницы предпринял какие-то меры лишь после того, как родственники пострадавшего стали обзванивать всех, кто знаком с руководством учреждения.

Пока мужчина все еще находится в клинике Туймазов, хотя ему необходима квалифицированая помощь специалистов.