Житель Башкирии погиб под колесами ВАЗ-2114
Мужчину сбили под Мелеузом
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
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ДТП со смертельным исходом произошло в субботу вечером в Мелеузовском районе Башкирии.
27-летний водитель ВАЗ-2114 сбил насмерть 57-летнего местного жителя. В этот момент водитель ехал по Южному подъезду от Мелеуза в направлении Кумертау. Пешеход погиб на месте аварии. Подробности наезда не сообщаются.
- Начато разбирательство, -заверили в пресс-службе УГИБДД МВД по Башкирии.
Всего за вчерашний день в республике зарегистрировали 14 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 19 получили травмы.
Фото: Госавтоинспекция Башкирии