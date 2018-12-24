2018-12-24T07:08:12+03:00
Происшествия

Житель Башкирии погиб под колесами ВАЗ-2114

Мужчину сбили под Мелеузом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госавтоинспекция БашкирииФото: Госавтоинспекция Башкирии
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ДТП со смертельным исходом произошло в субботу вечером в Мелеузовском районе Башкирии.

27-летний водитель ВАЗ-2114 сбил насмерть 57-летнего местного жителя. В этот момент водитель ехал по Южному подъезду от Мелеуза в направлении Кумертау. Пешеход погиб на месте аварии. Подробности наезда не сообщаются.

- Начато разбирательство, -заверили в пресс-службе УГИБДД МВД по Башкирии.

Всего за вчерашний день в республике зарегистрировали 14 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 19 получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Башкирии

Фото: Госавтоинспекция Башкирии

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