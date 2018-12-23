В Башкирии водитель погиб, наехав на дерево

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-23T16:17:24+03:00

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В Учалинском районе Башкирии в субботу утром разбился 73-летний житель Челябинской области.

Пенсионер вместе с супругой ехал по дороге Учалы-Межозерный. В какой-то момент его "Лада Калина" вылетела с дороги и врезалась в растующую на обочине березу. Сильный удар разворотил переднюю часть машины.

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что водитель умер на месте, его жена получила тяжелые травмы. За ее жизнь борются врачи.