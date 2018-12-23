"Залили асфальт": Жителей Башкирии возмутила опасная ледяная горка

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-23T13:29:05+03:00

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Опасная ледяная горка привлекла внимание жителей башкирского Шарана. Дело в том, что снега на нее пожалели, и часть спуска - это залитый тонким слоем льда асфальт. При этом по ледяной части еще нужно умудриться проехать - траектория спуска не так проста. Если же отклониться от направления, можно вылететь на голый асфальт и не только ободрать одежду, но и покалечиться.

Фотографии экстремальной горки жители Шарана выложили в социальных сетях.

- Залили асфальт, что за пофигизм? - возмущается автор снимка. - Ребенок упадет - сразу к прокурору.