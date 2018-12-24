2018-12-24T06:43:28+03:00
Общество

Жители Башкирии собирают помощь молодой маме, потерявшей все в пожаре

Трагедия произошла в селе Буганак Белорецкого района
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В одном из домов по улице Центральной в селе Буганак Белорецкого района 18 декабря произошел пожар. Огонь практически уничтожил весь дом и постройки во дворе.

- Ничего спасти не удалось, с восьмимесячной дочкой на улице остались, - сокрушается 26-летняя Айлин Рахимова.

По словам молодой матери, дом был на двух хозяев. Пожар начался на половине, где жил 50-летний мужчина. Он погиб в огне и компенсации просить теперь не с кого.

Сама Айлин работает учителем английского языка в местной школе, но сейчас находится в декрете, так что денег в семье немного. Муж их оставил еще до пожара. В огне женщина потеряла все и вынуждена ютиться с ребенком у знакомых.

У молодой мамы нет даже теплой одежды. Девушка будет рада любой помощи. Она носит одежду 44-46 размера и обувь 38 или 39-го.

- Нужно все что необходимое для жизни, продукты, детское питание, бытовая химия, посуда, всякие детские принадлежности: коляска, ходунки, стул для кормления. У моей дочки все это было, и все сгорело, - сожалеет девушка.

Связаться с ней, чтобы передать вещи, можно по телефону 8-967-731-02-24. К номеру привязана карта для материальной помощи: 5469-0600-1587-1900.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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