Стали известны имена троих жителей Башкирии, погибших в шахте Соликамска

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-23T10:35:51+03:00

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Трое жителей Башкирии погибли в пожаре в шахте Соликамска. Двое из них - 38-летний Антон Абрамов и 57-летний Сергей Томшин - уфимцы. Как сообщают РИА Новости, у Абрамова остались дочки 14-ти и трех лет, у Томшина - двое взрослых сыновей. Третьим погибшим оказался 41-летний Сергей Игнатенко из Белорецка. Известно, что мужчина был отцом двоих детей - 16-летнего сына и 10-летней дочки. Их семьи выехали в Соликамск на место трагедии.

На данный момент известно, что найдены тела восьми рабочих, пока их имена не называются.

Напомним, пожар в шахте города Соликамск вспыхнул утром 22 декабря. Предположительно, загорелся герметик и мусор. Огонь заблокировал в шахте девятерых мужччин.

Подрядная организация, которая проводила работы, зарегистрирована в башкирском Межгорье. С директором компании беседуют следователи.