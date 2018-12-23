Поиски пропавшего в Башкирии марокканца Смаила Бускура завершены

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-23T10:16:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии нашли 34-летнего Смаила Бускура. Молодой человек, приехавший в Уфу из Марокко, пропал полтора месяца назад. 11-го ноября его видели в Иглино, в тот день он поругался со своей девушкой и исчез. Телефон Бускура был недоступен, сам он тоже не пытался выйти на связь.

Обеспокоенные родственники и друзья марокканца обратились за помощью в полицию и к волонтерам, и сегодня стало известно, что их усилия окупились.

- Найден, жив, - сообщают поисковики в социальных сетях.

Где все это время пропадал иностранец, остается загадкой.