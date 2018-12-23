В Башкирии нашли мужчину, пропавшего во время катания на снегоходах
Утром в госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пропаже человека. 38-летний мужчина потерялся в Иглинском районе, между деревнями Турбаслы и Бибахтино.
Он катался с друзьями на снегоходах, но в какой-то момент приятели разминулись и потеряли друга из вида. Отыскать мужчину самостоятельно друзья не смогли и вызвали на помощь спасателей.
К счастью, те нашли пропавшего и отвезли его домой. Оказалось, что у снегохода кончился бензин. Мужчина оставил транспорт и пошел пешком в ближайшее село, но заблудился.
В Госкомитете республики по ЧС напомнили, что в январе этого года схожий случай произошел близ Первушино в Кушнаренсковском районе. Вот только тогда все закончилось трагично. 34-летний мужчина тоже оставил свой снегоход, но замерз насмерть, пытаясь дойти до людей.