В Башкирии нашли мужчину, пропавшего во время катания на снегоходах

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-23T11:43:12+03:00

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Утром в госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пропаже человека. 38-летний мужчина потерялся в Иглинском районе, между деревнями Турбаслы и Бибахтино.

Он катался с друзьями на снегоходах, но в какой-то момент приятели разминулись и потеряли друга из вида. Отыскать мужчину самостоятельно друзья не смогли и вызвали на помощь спасателей.

К счастью, те нашли пропавшего и отвезли его домой. Оказалось, что у снегохода кончился бензин. Мужчина оставил транспорт и пошел пешком в ближайшее село, но заблудился.

В Госкомитете республики по ЧС напомнили, что в январе этого года схожий случай произошел близ Первушино в Кушнаренсковском районе. Вот только тогда все закончилось трагично. 34-летний мужчина тоже оставил свой снегоход, но замерз насмерть, пытаясь дойти до людей.