На трассе в Башкирии перевернулась фура с фруктами

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-23T12:38:20+03:00

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ДТП случилось в субботу, 21 декабря, на трассе М5. Водитель фуры, перевозившей яблоки, не справился с управлением. Многотонный грузовик повело, он перевернулся на бок, а все содержимое высыпалось на дорогу. Очевидцы произошедшего в паблике "БашДТП" сообщают, что местные жители не упустили свой шанс и кинулись собирать бесплатные яблоки - не пропадать же добру.

Что стало причиной аварии, пока не ясно. Информации о погибших и пострадавших не поступало.