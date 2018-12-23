2018-12-23T12:38:20+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии перевернулась фура с фруктами

Местные жители кинулись собирать бесплатные яблоки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: БашДТПФото: БашДТП
Изменить размер текста:

ДТП случилось в субботу, 21 декабря, на трассе М5. Водитель фуры, перевозившей яблоки, не справился с управлением. Многотонный грузовик повело, он перевернулся на бок, а все содержимое высыпалось на дорогу. Очевидцы произошедшего в паблике "БашДТП" сообщают, что местные жители не упустили свой шанс и кинулись собирать бесплатные яблоки - не пропадать же добру.

Что стало причиной аварии, пока не ясно. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии угнал машину с семьей в салоне
«Не хочу с вами разговаривать, до свидания»: жителя Башкирии возмутило безразличие врачей к больному
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 24 декабря
Семьи жителей Башкирии, погибших в Соликамске, получат по миллиону рублей
"Залили асфальт": Жителей Башкирии возмутила опасная ледяная горка
В Башкирии нашли мужчину, пропавшего во время катания на снегоходах
Стали известны имена троих жителей Башкирии, погибших в шахте Соликамска
Поиски пропавшего в Башкирии марокканца Смаила Бускура завершены
В Башкирии во время катания на снегоходах пропал мужчина
В Башкирии откроют второй частный пансионат для пожилых людей
Жительница Уфы запечатлела красочное свечение в небе над городом
В Уфе кондуктор упала и получила травмы из-за резкого торможения автобуса
Главный тренер «Уфы» получил лицензию категории Pro
В Башкирии парень задушил старушку-процентщицу ради 70 тысяч рублей
В задымленной шахте под Соликамском заблокированы двое уфимцев
Житель Уфы убил подругу за, что та откусила ему язык время секса