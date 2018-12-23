В Уфе открыли для прогулок «Арт-Квадрат»
В Уфе открыли для прогулок исторический квартал «Арт-Квадрат». Территория, ограниченная улицами Чернышевского и Мустая Карима, приведена в порядок и готова принимать горожан.
«Арт-Квадратом» она названа не случайно – этот квартал после полной реконструкции превратится в творческое пространство для лекций, концертов и мастер-классов.
В пресс-службе администрации Уфы рассказали, что сейчас «квадрат» готов на 90%. Здесь открыты сквозные пешеходные переходы между улицами и сквер, а также установлены фонари.
Стопроцентная готовность будет достигнута во втором-третьем квартале 2019 года. В мае благоустройство территории обещают закончить полностью.