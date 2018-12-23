2018-12-23T19:34:54+03:00
Общество

В Уфе открыли для прогулок «Арт-Квадрат»

Теперь по территории творческого пространства можно безопасно ходить даже в сумерках
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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В Уфе открыли для прогулок исторический квартал «Арт-Квадрат». Территория, ограниченная улицами Чернышевского и Мустая Карима, приведена в порядок и готова принимать горожан.

«Арт-Квадратом» она названа не случайно – этот квартал после полной реконструкции превратится в творческое пространство для лекций, концертов и мастер-классов.

В пресс-службе администрации Уфы рассказали, что сейчас «квадрат» готов на 90%. Здесь открыты сквозные пешеходные переходы между улицами и сквер, а также установлены фонари.

Стопроцентная готовность будет достигнута во втором-третьем квартале 2019 года. В мае благоустройство территории обещают закончить полностью.

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