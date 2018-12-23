В Башкирии откроют второй частный пансионат для пожилых людей

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-23T09:06:09+03:00

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В Башкирии появится еще один частный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Его решено открыть в селе Шарипово Кушнаренковского района. Здесь смогут разместиться 40 человек.

Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение по созданию пансионата уже подписано.

Как сообщили в пресс-службе минтруда республики, инвестиции в проект превысят 5,5 миллионов рублей. После его ввода в эксплуатацию министерство будет предоставлять учреждению субсидии на сумму свыше трех миллионов рублей ежегодно.

Напомним, что это второй подобный пансионат, который будет действовать в Башкирии. Первый располагается в деревне Ирсаево Мишкинского района.