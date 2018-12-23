В Башкирии откроют второй частный пансионат для пожилых людей
В Башкирии появится еще один частный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Его решено открыть в селе Шарипово Кушнаренковского района. Здесь смогут разместиться 40 человек.
Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение по созданию пансионата уже подписано.
Как сообщили в пресс-службе минтруда республики, инвестиции в проект превысят 5,5 миллионов рублей. После его ввода в эксплуатацию министерство будет предоставлять учреждению субсидии на сумму свыше трех миллионов рублей ежегодно.
Напомним, что это второй подобный пансионат, который будет действовать в Башкирии. Первый располагается в деревне Ирсаево Мишкинского района.