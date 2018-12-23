В Башкирии во время катания на снегоходах пропал мужчина

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-23T09:31:34+03:00

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Сегодня утром, 23 декабря, в госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пропаже человека.

38-летний мужчина потерялся в Иглинском районе, между деревнями Турбаслы и Бибахтино. Он катался с друзьями на снегоходах, но в какой-то момент приятели разминулись и потеряли друг друга из вида. Лишь позже они поняли, что не досчитались одного из компании. Отыскать мужчину самостоятельно друзья не смогли и вызвали помощь.

Сейчас в район прибыли спасатели, они прочесывают местность.