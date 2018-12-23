Жительница Уфы запечатлела красочное свечение в небе над городом

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-23T08:22:18+03:00

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День зимнего солнцестояния, 22 декабря, преподнес уфимцам настоящий сюрприз. В утреннем небе горожане могли видеть красочное свечение, похожее на северное сияние. Загадочное явление природы запечатлела одна из местных жительниц. По словам уфимки, наблюдать его можно было в шесть часов утра.

- Наверное, есть какое-то научное объяснение, почему в наших уральских широтах произошло это заполярное явление. Но для меня лично это был некий знак, что в нашей жизни все возможно! – прокомментировала увиденное автор снимка Татьяна Богомазова.

Вероятнее всего, уфимцам посчастливилось увидеть гало – световое кольцо, возникающее от преломления солнечных лучей в ледяных кристаллах. При сильном морозе и ярком солнце такая зимняя радуга не редкость.