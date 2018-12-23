Ветеринарам Башкирии подарили 80 новых автомобилей

СЕГОДНЯ 17:04 2018-12-23T17:04:05+03:00

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Городские и районные ветеринарные станции Башкирии получили новые машины. В управлении ветеринарии сообщили, что автопарк службы пополнили почти 80 автомобилей. Это стало необходимой мерой, так как износ имеющихся машин достиг 72 процентов.

Среди новых спецавто – мобильные лаборатории для экспертизы, дезинфицирующие устройства на базе «ГАЗа» и «УАЗа», «Ларгусы» с холодильниками для транспортировки лекарств и биопрепаратов и «Гранты» для мероприятий по контролю и надзору.

Новые автобимили службы уфимцы могли видеть вчера, 22 декабря, на Советской площади. Именно там прошла торжественная церемония передачи машин.