2018-12-23T07:40:18+03:00
Происшествия

В Уфе кондуктор упала и получила травмы из-за резкого торможения автобуса

Несчастный случай произошел на маршруте №39
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
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В субботу кондуктор одного из уфимских автобусов получила травмы во время работы.

"Нефаз" 39-го маршрута, в котором находилась женщина, ехал по проспекту Октября. На пути к "Спортивной" 57-летний водитель автобуса вдруг резко нажал на тормоз. Кондуктор не удержалась за поручень и упала. Женщину с ушибами увезли в больницу.

Инцидент произошел по вине водителя Geely Emgrand, который подрезал маршрутку и свернул во дворы.

В пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии уточнили, что в момент ДТП в салоне было около 25 пассажиров.

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