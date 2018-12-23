В Уфе кондуктор упала и получила травмы из-за резкого торможения автобуса
Несчастный случай произошел на маршруте №39
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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В субботу кондуктор одного из уфимских автобусов получила травмы во время работы.
"Нефаз" 39-го маршрута, в котором находилась женщина, ехал по проспекту Октября. На пути к "Спортивной" 57-летний водитель автобуса вдруг резко нажал на тормоз. Кондуктор не удержалась за поручень и упала. Женщину с ушибами увезли в больницу.
Инцидент произошел по вине водителя Geely Emgrand, который подрезал маршрутку и свернул во дворы.
В пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии уточнили, что в момент ДТП в салоне было около 25 пассажиров.