2018-12-22T17:53:17+03:00
Происшествия

В задымленной шахте под Соликамском заблокированы двое уфимцев

На месте работают спасатели
Рустем АХУНОВ
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В шахте находятся двое рабочих из УфыВ шахте находятся двое рабочих из Уфы
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В задымленной шахте «Соликамск - 3» находятся двое жителей Уфы.

По данным МЧС, возгорание на шахте компании «Уралкалий» ликвидируют вот уже более семь часов. Известно, что сейчас под землей находятся девять шахтеров. Двое из них – жители Башкирии. Их имена – Антон Абрамов и Сергей Томшин.

Возгорание началось в 10:04 по московскому времени. На место немедленно выехали сотрудники МЧС, которые сейчас пытаются добраться до заблокированных рабочих. Изначально под землей находились 17 шахтеров. Спасатели смогли вывести на поверхность восемь рабочих.

Власти и аварийные службы Соликамска развернули оперативный штаб.

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Днем в субботу, 22 декабря, в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте "Уралкалия". Как сообщили на предприятии, ЧП случилось около 12 часов дня по местному времени. Задымление произошло в 4-м стволе СКРУ-3 (подробности)

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