Главный тренер «Уфы» получил лицензию категории Pro
Вместе с ним статус подтвердили еще два сотрудника клуба
Дмитрий Кириченко стал тренером высшей категории
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Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Дмитрий Кириченко получил лицензию тренера категории Pro.
По информации пресс-службы команды, лицензии высшей категории получили Дмитрий Кириченко, Сергей Томаров, ныне возглавляющий аналитический отдел клуба. Старший тренер Виллиам де Оливейра получил лицензию категории А.
Новый статус позволит сотрудникам клуба работать тренерами в высших дивизионах европейских клубов.
Сам тренерский экзамен проходил в Москве. Ему предшествовали учебные сессии, которые посещали уфимские тренеры.