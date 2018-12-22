«Салават Юлаев» дома обыграл «Северсталь»

СЕГОДНЯ 17:12 2018-12-22T17:12:36+03:00

Команда начала домашнюю серию с победы

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«Салават Юлаев» на домашнем льду победил череповецкую «Северсталь».

Подопечные Николая Цулыгина начали «новогоднюю» серию из четырех домашних игр с победы над «Северсталью» из Череповца. Финальный счет встречи оказался 3:2 в пользу уфимских хоккеистов.

Любопытно, что две из трех шайб в ворота гостей удалось забросить защитникам – Захару Арзамасцеву и Артему Сергееву. Из нападающих отличился Дмитрий Кугрушев.

Ворота Юхи Метсолы поразили Сергей Монахов и Алексей Михнов.

Следующие игры «зеленой машины» пройдут на предпоследней неделе 2018 года. В понедельник на уфимский лед выйдет «Локомотив», в среду «Сибирь», а в пятницу «Куньлунь Ред Стар».

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