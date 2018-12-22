В Уфе пешехода сбили сразу два автомобиля

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-22T16:41:07+03:00

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Находившегося на проезжей части пешехода в Уфе сбили сразу два автомобиля.

В ГИБДД республики прокомментировали аварию, в которой пешехода сбили в Уфе на улице Менделеева. Оказалось, что погибшему было 56 лет. После того, как его сбил первый автомобиль, несчастного откинуло на соседнюю полосу, где его сбило еще одно транспортное средство. Водитель второго автомобиля скрылся с места происшествия. Пешеход погиб на месте. Сейчас автоинспекторы разыскивают второго участника ДТП.

Напомним, что авария произошла вечером в минувшую пятницу. По словам очевидцев, погибший стоял посреди проезжей части на коленях.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 14 ДТП, в которых двое человек погибли, и 14 получили травмы.