Житель Уфы убил подругу за, что та откусила ему язык время секса

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-22T17:40:45+03:00

Житель Башкирии до смерти забил женщину, укусившую его во время секса

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Уфимец убил подругу, которая откусила ему язык во время секса.

История началась с того, что летом 2018 года житель Черниковки пригласил к себе в гаражный кооператив «Рассвет» даму. Там они немного выпили, и начали заниматься сексом. В один момент мужчина резко встал и начал одеваться – хотел сходить в магазин за водкой.

Подруга не ожидала такого поворота событий. Женщина принялась страстно целовать его. Убийца попытался оттолкнуть ее, но тогда несчастная случайно откусила ему кончик языка. Обезумивший от боли любовник схватил газовый ключ и начал избивать женщину по голове. Через некоторое время он успокоился и ушел домой, оставив несчастную умирать.

Потерпевшая смогла отправить родным сообщение, что ее закрыли в гараже. Вскоре на место происшествия прибыли родные женщины и полицейские. К несчастью, спасти ее не удалось.

В итоге душегуб отправится в тюрьму на девять лет. У мужчины остался несовершеннолетний ребенок.