2018-12-22T15:57:58+03:00
Происшествия

Житель Башкирии хотел одолжить нож знакомой, но порезал ее друга

Драма разыгралась в Приютово
Рустем АХУНОВ
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Ревнивый житель Башкирии едва не зарезал собутыльникаРевнивый житель Башкирии едва не зарезал собутыльника
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Житель поселка Приютово приревновал собутыльника и порезал его ножом.

Началась история с того, что один местный житель распивал алкоголь в доме своей подруги. В один момент собутыльникам стало скучно, и они позвали третьего мужчину.

Тот пришел с ножом, который якобы хотел передать хозяйке – женщина пожаловалась на отсутствие в доме режущих предметов. Вот только нарезать острым предметом закуску собутыльникам не удалось. Гость, который принес нож, приревновал женщину ко второму мужчине. Он схватил нож и несколько раз ударил 55-летнего пострадавшего.

В итоге один из мужчин оказался в больнице. Со вторым сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Злополучный нож стал уликой по уголовному делу.

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