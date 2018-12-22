2018-12-22T14:59:14+03:00
Общество

Погода в Башкирии на воскресенье, 23 декабря

Жителей республики ждут холода
Рустем АХУНОВ
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Жителей Башкирии в это воскресенье ждет холодная погодаЖителей Башкирии в это воскресенье ждет холодная погода
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Завтра, 23 декабря, на территории Башкирии сохранится холодная погода.

По данным МЧС республики, днем температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью похолодает до -19 градусов. В некоторых районах Башкирии возможно похолодание и вовсе до -27 градусов. Ветер переменных направлений, 0-5 метров в секунду.

В Уфе будет чем теплее, чем в среднем по региону. Так, в столице Башкирии ночью температура воздуха опустится до -14, а днем потеплеет до -10 градусов. Днем и вечером возможны небольшие осадки. Ветер слабый, до 7 метров в секунду.

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