Александр Беленов стал самым дорогим игроком футбольной «Уфы»

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-22T14:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Вратарь Александр Беленов стал самым дорогим игроком футбольного клуба Уфа.

Известный всем любителям футбола портал transfermarkt оценил голкипера в 4,5 миллиона евро. В тройку самых дорогих игроков также вошли нападающий Сильвестр Игбун (3 миллиона евро) и защитник Дмитрий Живоглядов (2,5 миллиона).

22-летний полузащитник Оливье Тилль показал самый большой рост стоимости. За год его трансферная цена выросла с 0,45 до 1,5 миллионов евро.

Напомним, что первую половину сезона уфимская команда закончила на 14 месте турнирной таблицы. Общая рыночная стоимость всех игроков клуба составила 27,4 миллиона евро.