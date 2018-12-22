2018-12-22T14:40:17+03:00
Спорт

Александр Беленов стал самым дорогим игроком футбольной «Уфы»

Статистикой поделились эксперты портала transfermarkt
Рустем АХУНОВ
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Александр Беленов стал самым дорогим игроком футбольной «Уфы»Александр Беленов стал самым дорогим игроком футбольной «Уфы»
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Вратарь Александр Беленов стал самым дорогим игроком футбольного клуба Уфа.

Известный всем любителям футбола портал transfermarkt оценил голкипера в 4,5 миллиона евро. В тройку самых дорогих игроков также вошли нападающий Сильвестр Игбун (3 миллиона евро) и защитник Дмитрий Живоглядов (2,5 миллиона).

22-летний полузащитник Оливье Тилль показал самый большой рост стоимости. За год его трансферная цена выросла с 0,45 до 1,5 миллионов евро.

Напомним, что первую половину сезона уфимская команда закончила на 14 месте турнирной таблицы. Общая рыночная стоимость всех игроков клуба составила 27,4 миллиона евро.

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